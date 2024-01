Dordrecht werkt nog niet mee aan natuurplan Biesbosch door PFAS

Toch vindt Dordrecht het nog te vroeg om mee te werken aan de wijziging van de bestemming van het gebied, omdat uit onderzoek naar voren is gekomen dat de grond in de polder met PFAS is vervuild. De gemeente wil dat Rijkswaterstaat eerst onderzoekt wat de gevolgen van de vervuiling zijn. Bekend is dat in ieder geval chemiebedrijf Chemours uit Dordrecht voor PFAS-schade in de omgeving heeft gezorgd.