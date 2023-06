Door neerslagtekort stijgt de kans op natuurbranden

Volgens Weeronline zal het neerslagtekort door het aanhoudende droge weer de komende week oplopen richting 100 millimeter. Daarmee is het neerslagtekort van dit jaar te vergelijken met het neerslagtekort van 2018. Daar hadden toen onder meer boeren en de scheepvaart last van, omdat het water bijvoorbeeld laag stond en binnenvaartschepen minder goederen konden vervoeren.

Door de toenemende droogte stijgt ook het risico op natuurbranden. In een groot deel van Nederland geldt momenteel fase 2: een verhoogd risico op natuurbranden. Weeronline verwacht nog nauwelijks regen tot ver in de volgende week. In de gebieden waar nu al een verhoogd risico geldt, zal de kans op bosbranden alleen maar verder toenemen.

In de tweede helft van juni krijgt Nederland naar verwachting wat vaker te maken met buien. Dat de buienkans toeneemt, wil echter niet zeggen dat veel neerslag wordt verwacht. De buien kunnen bovendien ook zeer lokaal vallen, waardoor de kans op bosbranden per regio sterk kan verschillen.

De Europese Unie vreest voor een zomer met veel bosbranden. Zij verdubbelt daarom het aantal blusvliegtuigen en -helikopters om EU-landen te hulp te schieten. In Spanje begint het bosbrandenseizoen steeds vroeger. Het dodental door mogelijk aangestoken bosbranden in de Russische Oeral-regio is gestegen tot 21. Ondertussen is in de Canadese provincie Nova Scotia de hulp ingeroepen van het Canadese leger en van de Verenigde Staten bij het bestrijden van grote bosbranden.