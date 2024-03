Door import goedkoop 'virgin-plastic' stagneert de recyclingindustrie

Volgens de vereniging Afvalbedrijven stagneert de omzet van kunststof recyclaat, lopen de voorraden van gebruikt plastic flink op en schroeven de recyclingbedrijven de productie terug. Boosdoener is de import van goedkoop zogeheten 'virgin plastic', ofwel nieuw plastic, met name uit Azië en de Verenigde Staten. De vraag naar kunststof recyclaat is daardoor onvoldoende is.