Door de woeste golven zwemmen naar een bijzondere bunker

Het bunkercomplex uit de Tweede Wereldoorlog aan de kust van Voorne lag vroeger in de duinen. Door een storm in 1947 zijn grote stukken duin afgekalfd en kwam het complex in zee te liggen. Met laagwater steken drie bunkers boven het water uit. Zo’n stenig substraat kan een belangrijke biotoop bieden voor allerlei zeeleven. Het Vroege Vogels-team probeert samen met marine bioloog Clea van de Ven en boswachter Mark Postma door de woeste zee richting de bunker te gaan. Maar dat blijkt nog niet zo makkelijk.

De bunkers voor de kust van Voorne zijn onderdeel van de Atlantikwall, een enorme verdedigingslinie aangelegd door de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog. De linie moest een invasie van de geallieerde voorkomen. Verspreid over Voorne liggen allerlei relicten, maar het bunkercomplex op de punt van Voorne is bijzonder; hij ligt tegenwoordig namelijk in het water. De enige andere plek in Nederland waar dit te zien is, is bij Texel.