Dolfinarium Harderwijk laat dieren nog onnatuurlijk trucjes doen

Volgens Bite Back houdt het Dolfinarium zich hier niet aan. De organisatie heeft een dossier aangelegd met beelden en foto's. Daarop is bijvoorbeeld te zien hoe een dolfijn een trainer met de neus voortduwt door het water en hoe zeeleeuwen zwaaien aan het einde van een presentatie. Andere punten uit de klacht gaan over fotomomenten met de zeezoogdieren en dolfijnen die over een waterstraal moeten springen. Dat laatste is volgens de stichting vergelijkbaar met door een hoepel springen, wat in de afspraken uit 2019 nog expliciet stond genoemd als voorbeeld van "ongewenste gedragingen".