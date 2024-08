Dolfijnen en potvissen gespot in Noors gebied voor diepzeemijnbouw

Milieuorganisatie Greenpeace zegt verschillende soorten walvissen, waaronder potvissen, en dolfijnen te hebben gehoord en gezien in een gebied dat door Noorwegen is aangewezen voor diepzeemijnbouw. Het land denkt er koper, zink en kobalt te winnen, stoffen die vooral van pas kunnen komen bij de energietransitie.

In het gebied liggen onderwaterbergen en zogenoemde diepzeeruggen. Dergelijke terreinen worden door diepzwemmende walvissen en dolfijnen gebruikt als voedsel- en broedgebied en ook voor oriëntatie. Nu wordt verder in kaart gebracht welke dieren er precies leven en in hoeverre ze last zullen hebben van de mijnbouw. Volgens Greenpeace zijn walvissen en dolfijnen erg gevoelig voor industriële activiteiten en geluidsoverlast.