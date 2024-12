Dolf Jansen: Meuk

"Als je helemaal niks koopt, dan heb je de meeste korting, uitroepteken", aldus Dolf Jansen. Twee dagen geleden was het Black Friday. De dag van hyperconsumptie, inlelijke advertenties, krankzinnige aanbiedingen en ‘business as usual’, qua productie en commercie.

Een week geleden was er geen Vroege Vogels. Er was een Formule 1 race, die om volstrekt onduidelijk redenen rond 8 uur ’s ochtends verreden werd. En omdat Radio 1 een nieuws en sportzender is werd gekozen voor dat spektakel. Ik heb het zelf niet meegekregen, het was mij veel te vroeg, maar ik begreep later, dat er geen doden zijn gevallen. Dat de Las Vegas neon zelfs op de radio schitterde en dat wij wereldkampioen zijn geworden. Hoera.

Omdat ons - en dan bedoel ik u - niets bespaard blijft was het twee dagen geleden ook nog eens Black Friday. Dat is Engels voor een combinatie van hyperconsumptie, in en inlelijke advertenties, krankzinnige aanbiedingen en ‘business as usual’, qua productie en commercie.

En ‘business as usual’ moet u zelf maar even uit het Engels vertalen. I got more to do.

Waarbij ook in de volgende regel die Engelse taal nog 1 keer gebruikt gaat worden.

Ik zag op X, tussen de lelijkheid en de anonieme schelders door, een foto. Uit een winkelstraat. Daar stond een bord. Met ‘Save 100% when you don't buy anything’.

Als je helemaal niks koopt, dan heb je de meeste korting, uitroepteken.

Ik kan me voorstellen dat de aanpalende middenstanders deze filosofie niet specifiek ondersteunden. Maar ik vond het wel een fijne gedachte om in de geesten van shoppers en consumenten anderszins in te brengen.

Bijna alles rond genoemde zwarte vrijdag en veel in commercie, commercials en oproepen tot consumptie gaat over de korting, de aanbieding, de suggestie, dat je eigenlijk wel gek zult zijn als je dit niet NU aanschaft! Er is zelfs een zeer luide en aanwezige winkel in snoertjes, koptelefoons en heel veel andere meuk, met een stekker en of een accu, die zich jarenlang hardop afvroeg of al uw geestelijke vermogens wel in orde waren. Waarbij de genoemde spullen in die winkel aanschaffen, wel eens het best werkende medicijn zou kunnen zijn.

Als minister Faber van Migratie etc iets van humor zou hebben zou ze het raam van haar werkkamer op ministerie opvrolijken met z'n grote felrode poster met ‘ik ben toch niet gek!’.

Maar ik dwaal af. Ik ben noch op deze plek, noch in het echte leven tegen consumptie.

Daar kan ook niet, want dan zou ik dood zijn. Maar alles wat over consumptie gaat en overconsumptie bevordert, kan wel op een zeer kritische blik mijnerzijds rekenen.

Omdat onze planeet volgens mij, de winning van grondstoffen, de productie, de uitstoot, de vervuiling, het vervoer, en de hoeveelheid afval, die consumptie en aanschaf van dingen altijd oplevert eigenlijk al vrij lang niet aankan.

En om dan zo ongeveer alles maar toe te laten, want ondernemerschap, want vrijheid, want economische groei, dat is volgens mij dus echt de verkeerde weg. Die we - dat weet u, dat weet ik – decennia geleden insloegen, maar er zijn andere wegen. Er zijn andere wegen, afslagen. We kunnen verdwalen in een wereld waar winst en groei niet meer leidend zijn, maar schoonheid van de natuur, leefbaarheid, volksgezondheid, toekomst voor vele generaties na ons.

Ik kocht helemaal niks afgelopen vrijdag, afgelopen week, luister maar. Geen fatbike of laptop, geen lamp die hangt of staat, geen high pressure, total cleaner espressoapparaat, geen airfryer, Iphone, flettest screen TV, geen koffie uit een kat gekakt, geen Nepalese thee.

Ik geef me niet over, noem het overbodig. Geen smart home controller, mijn huis is niet zo smart, geen AquaPure Purifier, mijn water niet zo hard. Geen draadloze bluetooth speakers, keukenmessen-set, geen seksspeeltjes, smartwatch, nieuw matras op bed.

Ik was al gelukkig, ik heb verder niks nodig.