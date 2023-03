Dolf Jansen: Burgers

Uit onderzoek van Consumentenbond bleek eerder deze week dat Vegaburgers vaak te zout zijn en ook nogal eens te vet en daarmee minder gezond dan burgers waar één koe voor gestorven is. Feitelijk bleek dat dan ook weer niet waar, omdat de meeste mensen een hamburger in vet of boter bakken, er zout overheen strooien en naar het schijnt soms ook nog mayonaise, waarmee de vergelijking ietwat mank gaat. Maar dat was voor de vleeslobby en de elke dag BBBeterbeweging geen beletsel het nieuws tetterend naar buiten te brengen.

In de volstrekt onregelmatig verschijnende radiorubriek 'Koken met Dolf' spreek ik deze week – het zal u niet verbazen geachte vroege luisteraars - over ‘Vegaburgers’. Dat zijn niet de inwoners van dit land, die een verstandige voedingskeuze hebben gemaakt. Nee, het zijn vleesvervangers. Schijven die na opbakken in een broodje, dan wel naast wat salade en broccoli passen. Ik moet opeens denken aan een quote van de onvergetelijke Al Bundy van Married with Children: ‘vegetables, that is the stuff you push aside to get to your meat’. Andere tijd natuurlijk.

Ik eet nu 23 jaar vegetarisch en heb dus op voedingsgebied wel wat één en ander meegemaakt. En nee, dat was niet allemaal even prettig. Er zijn dingen, die ik als schijf, burger of trapezium heb gegeten, die vermoedelijk onder een verdrag zouden moeten vallen, iets met gezondheid en lange termijngevolgen en een ondergrens van menselijkheid ook.

Langzamerhand wordt de kwaliteit van veel vegetarische producten beter en beter, waarbij de term vleesvervanger een interessante blijft. Vlees is zo vastgekoekt in ons eetpatroon dat het ontbreken ervan op ons bord aangesproken en opgelost moet worden. Terwijl er natuurlijk ook allerlei dingen zijn waar je vanaf wilt, of moet, die niet per se vervangen hoeven te worden: schulden, eczeem, je ex, mondgeur, erectiestoornis, tyfusweer op je vrije dag. En ja, uit deze opsomming kunt u concluderen dat ik niet heel positief naar vlees kijk.

Ik las trouwens qua Consumentenbond wat verder door, dan alleen de kop op nu.nl en NOS dito en zag ‘wel stelt de consumentenorganisatie dat Vegaburgers meestal gezonder zijn dan hamburgers van rundvlees’. Quote: ‘ook zijn ze een stuk duurzamer, niet alleen qua dierenwelzijn, maar ook door de veel kleinere impact op het klimaat’. Natuurlijk, velen van u weten dat wel, maar er zijn veel meer mensen, die niet verder komen dan de kop op genoemde sites of dan een filmpje op het Youtube-kanaal van een politieke lobbypartij. Vandaar dat ik er in mijn kookrubriek hier toch maar even aan raak. En aan allerlei plekken op het bijkans oneindige internet, waar de toch al gezondere burgers een stuk beter worden samengesteld dan door de grote fabrikanten, die u treft in het supermarktschap. Ik noem @Jokeboon op Twitter en leukegeit.nl.

Nog wat mensen blijken trouwens vooral geen vlees te eten omdat ze vinden dat wij, de mens, geen andere levende wezens zouden moeten doden voor eigen genot, ter stilling van onze niet te stillen honger. Een gevoel dat bij mij ook overheersend is sinds ik, voorjaar 2000 me verdiepte in de fastfoodmarkt, de vleesproductie, het grote agrarische monster dat zoveel schade toebrengt om heel veel mensen wel aan hun biefstuk, hamlap of kotelletje te helpen. Om over de schnitzel nog maar te zwijgen.

Ik was eerder deze week in de regio Barchem, dat is bij Lochem. Schrijven, hardlopen, uitkijken over door winterzon beschenen velden. Tijdens één van mijn trainingen kwam ik langs een bedrijf waar pluimvee werd gehouden, wellicht eenden. Het was geen groot bedrijf, voor zover ik van de weg kon zien, maar het geluid van die duizenden vogels in een loods, de geur, de wetenschap dat al die dieren in de komende dagen of weken in een vrachtwagen gepropt worden om daarna te worden vergast of anderszins vermoord. Ik kan er oprecht niet bij dat, dat en datmaal duizenden bedrijven, datmaal tientallen slachthuizen, in een beschaafd land aanvaard wordt en normaal wordt gevonden. Waarmee ik me ook wel realiseer dat ik wederom in ‘Koken met Dolf’ niet aan een lekker recept ben toegekomen maar, dat is vooral omdat de juridische afdeling van BNNVARA dat ook liever niet heeft, gezien het gevaar van schadeclaims en imagoschade voor dit prachtige programma.