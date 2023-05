Doet vogelgriep de enige Nederlandse witwangsterns de das om?

Sterns zijn zwart-witte watervogels die wel iets weg hebben van meeuwen, maar een stuk sierlijker en wendbaarder zijn. De witwangstern onderscheidt zich van andere sterns door z’n korte staart, donkere buik en -zoals z’n naam doet vermoeden- witte wang. Wereldwijd is de witwangstern geen zeldzaamheid. Toch broeden in Nederland maar zo’n vijftig paartjes, allemaal in de moerassen rondom de stad Groningen.

Verdwaald, maar op hun plek

De dichtstbijzijnde kolonies buiten Nederland bevinden zich in Oost-Duitsland en Midden-Frankrijk. Vermoedelijk zijn de vogels ooit tijdens hun trek vanuit Afrika verdwaald, of werden hun broedgebieden ongeschikt, waarna ze per toeval rondom Groningen terechtkwamen. Kennelijk is dit gebied geschikt voor ze, want sinds 2012 broeden ze hier met succes.

Dode kokmeeuw, vermoedelijk gestorven aan vogelgriep © Bert Dijkstra

Bescherming door kokmeeuwen is nu dreiging

Witwangsterns broeden graag in de buurt van kokmeeuwen. Deze meeuwen zijn namelijk erg bedreven in het verjagen van roofdieren. Normaal profiteren ze daarvan, maar dit kan ze nu de kop kosten. Dit jaar worden namelijk veel kokmeeuwen met vogelgriep gemeld. Er zijn nog geen besmette witwangsterns gezien. Gebeurt dit wel, dan kan dit het einde van deze populatie betekenen. Toch is Bert Dijkstra voorzichtig optimistisch. Ze broeden namelijk minder dicht op elkaar dan bijvoorbeeld grote sterns, waardoor het virus zich mogelijk minder goed verspreid. Bert Dijkstra: “We moeten nu gewoon kijken wat er gebeurt, meer kunnen we niet doen”.