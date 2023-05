Doe mee met de Nationale Vleermuistelling op 12 en 13 mei!

Het is eindelijk een beetje lenteweer en er zijn weer vaker vleermuizen te zien. Ze komen in de avondschemering tevoorschijn en gaan dan op jacht naar muggen en andere insecten. Sommige vleermuissoorten laten zich ook in tuinen zien. Ben je benieuwd of er bij jou in de tuin vleermuizen vliegen en of je ze kan herkennen? Doe op 12 en 13 mei mee met de Nationale Vleermuistelling.