Doe mee met de Mollentelling 2023!

Door de Mollentelling wordt data over de verspreiding van de mol verzameld en komen we te weten waar in Nederland de mol leeft. Hoe meer mensen meedoen aan de telling, hoe beter. De mollen en molshopen kunnen gezocht worden in het weiland, park, bos of in de eigen tuin en doorgegeven worden. Gespotte mollen of molshopen in weilanden, parken en bossen kunnen doorgegeven worden via Telmee.nl of het speciale mollenmeldpunt van Waarneming.nl. Mollen of molshopen in je eigen tuin kunnen worden doorgegeven via Tuintelling.nl. Het belangrijkste is dat je de locatie en de datum van de waarneming doorgeeft.