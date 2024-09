Doe mee met de bodemdierendagen

Van springstaarten tot pissebedden en van regenwormen tot duizendpoten. Onder onze voeten is het een drukte van jewelste. Tijdens de 10e editie van de bodemdierendagen kan je op zoek gaan naar het ondergrondse leven. Aandacht hiervoor is hard nodig, want gezonde bodems verdwijnen in een razend tempo, ook in Nederland. Ontdek welke 'Tiny Ten' bij jou in de buurt de grond gezond houden, ga op bodemdierensafari of bouw een wormenhotel!