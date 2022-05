Doe mee aan de eerste Nationale Wormentelling

“Het enige dat je nodig hebt, is een schep”, zegt de organisatie op de website van Forum , het kenniscentrum van Rijksuniversiteit Groningen. De meetactie hoort bij het onderzoek van Onrust over de belangrijkste prooi van weidevogels: de regenworm. Maar niet alleen voor weidevogels is de regenworm een belangrijk beestje.

Hoe gezond is de grond bij jou in de buurt? Komend weekend wordt de eerste Nationale Wormentelling georganiseerd; een initiatief van bioloog Jeroen Onrust. Iedereen kan meetellen.

Regenwormen doen belangrijk werk in de grond onder onze voeten. Ze breken dode plantenresten af, waardoor voedingsstoffen door anderen gebruikt kunnen worden. Op hun beurt dienen regenwormen als voedsel voor egels, mollen en vogels. Zo spelen ze een grote rol in de voedselvoorziening van mens en dier.

Gezonde bodem

Door het vele graafwerk houden de regenwormen de bodem luchtig en gezond. Hierdoor kan de bodem beter water vasthouden en afvoeren. En dat is belangrijk, nu droogte of juist flinke buien vaker voorkomen door klimaatverandering.

“Dat de regenworm belangrijk is, dat weten we, maar gek genoeg weten we niet hoeveel wormen waar zitten”, aldus de organisatie van de Wormentelling. Hoeveel wormen ergens zitten, zegt veel over hoe gezond de bodem daar is. Ook de verscheidenheid aan soorten wormen is belangrijk. Daarom is een wormentelling een goede manier om daarachter te komen.

Wormen tellen

Wormen tellen is erg simpel, volgens de instructievideo die op het Forum te vinden is: pak een schep, steek een kluit en ga op zoek naar regenwormen. Dat mag gewoon in de achtertuin, of bijvoorbeeld in een weiland.

Met een beetje water in een bakje, maak je de wormen schoon. Dat maakt het makkelijker om de soort te bepalen, en of de worm jong of volwassen is. Het resultaat van elke individuele wormentelling gaat naar Onrust, die het meeneemt in zijn onderzoek.