Doe een natuurklus tijdens de Nationale Natuurwerkdagen

“Meedoen aan de Nationale Natuurwerkdagen is een mooie manier om nieuwe mensen te ontmoeten en samen met anderen iets te doen voor natuur bij jou in de buurt. Iedereen is welkom; nodig je vrienden, buren, familie of sportteam uit en maak er samen een mooie dag van.” Vorig jaar namen ruim 15.000 vrijwilligers deel aan de Natuurwerkdagen. Dit jaar hopen de organisatoren op nog meer deelnemers: “Iedere deelnemer maakt het verschil”.

Met de toenemende druk op natuur en landschap in Nederland is de hulp van vrijwilligers harder nodig dan ooit, stelt de organisatie. "De klussen dragen bij aan de leefomgeving van veel (bedreigde) planten en dieren. Een gezonde leefomgeving is cruciaal om effecten van klimaatverandering op te vangen. Deze zorg voor het landschap, zoals onderhoud aan (knot-)bomen, boomgaarden, het aanleggen van bloemenweiden en schoonmaken van poelen is steeds vaker in vrijwilligershanden. Mede dankzij vrijwilligers kan iedereen blijven genieten van een groene leefomgeving."