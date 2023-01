theme-icon Natuur

Dode wolf gevonden op N371 in Drenthe, onderzoek naar doodsoorzaak Nieuws • Vandaag

Wolf © Otto Jelsma

Bij de provinciale weg N371 in Hoogersmilde in Drenthe is maandag een dode wolf gevonden. Volgens BIJ12, het bureau dat voor de provincies wolvenzaken regelt, is het dier aangereden. Er volgt een onderzoek naar de exacte doodsoorzaak.

De dode wolf is naar een onderzoekslaboratorium van de Universiteit Utrecht gebracht, waar gekeken wordt wat het dier precies fataal is geworden. Bij de Wageningen Universiteit wordt DNA-materiaal van de dode wolf onderzocht. Zo kan vastgesteld worden of de wolf in Nederland was gevestigd, of het dier een welp was van een gevestigd paar of dat het om een zwerfwolf ging op zoek naar een eigen territorium.