Dode tuinen, groene boeken en alle overige onderwerpen

Normaal maak je als kind of als volwassene met de bouwblokjes van dit Deense speelgoed fantastische bouwwerken, maar kunstenaar Roy Scholten gebruikt ze voor iets heel anders. Hij maakt er stempels van, waarmee hij prachtige vogelportretten afdrukt. De vijftig vogels zijn nog tot en met 26 mei te bewonderen in het grafisch atelier van Hilversum.

Twintig jaar geleden is hij voor het eerst gezien in de Nederlandse rivieren: de zwartbekgrondel, een exotische vissoort. Oorspronkelijk afkomstig uit het zuiden van Oost-Europa, rukt hij met grote snelheid onze rivieren op. Daar pikt hij het leefgebied van de inheemse rivierdonderpad in. In de Zuid-Limburgse Geul leeft de zeldzame beekdonderpad. Is de zwartbekgrondel ook een gevaar voor deze beekdonderpad?