Perikelen van de geoorde futen | Compilatie Zelf Geschoten

Dit koppel geoorde futen ondervindt heel wat uitdagingen tijdens hun poging om jongen te krijgen! Het (her)bouwen van een nest is al een uitdaging na de grote zomerstorm van 5 juli, en dan liggen er ook nog kapers op de kust. Een concurrerende geoorde fuut en een dodaars die het koppel constant lastigvalt. En dan heeft óók nog een blauwe reiger het nest - met een lekker ei erop - in de smiezen. Zou het dit koppel lukken de eieren succesvol uit te broeden?

"Het gaat goed met de geoorde futen," meldt fotograaf Shirley Douwstra. "Twee van de drie eieren zijn uitgekomen. Ze zijn nu zes dagen oud en de kersverse ouders hebben het er druk mee. Ze vissen de hele dag naar eten en gaan ontzettend lief met de jongen om. De dodaars laat ze gelukkig verder met rust. Hij heeft zich even ontfermt over het derde ei en ging als een overwinnaar op het nest zitten toen de familie het nest had verlaten. Inmiddels is het nest uit elkaar gevallen en verwaaid. Op de foto zie je het ene jong in het midden en als je goed kijkt zie je dat het andere jong net op de rug van de rechter ouder klimt. Je ziet de twee pootjes nog uitsteken."

Geoorde futen met hun jongen © Shirley Douwstra

Fuut en de geoorde fuut

Wist je dat naast de gewone fuut, ook de geoorde fuut in Nederland leeft? Deze soort ziet er wel héél anders uit dan zijn 'neefje'. De gewone fuut is de meest algemene futensoort van Nederland. De geoorde fuut komt aanzienlijk minder voor in ons land, met in 2022 zo'n 300 tot 360 broedparen. De 'gewone' fuut had daarentegen zo'n 11.000-16.000 tussen 2018 en 2020.

Hoe herken je ze?

Ze hebben een mooi contrasterend verenkleed en ze zijn relatief zeldzaam. Zo heeft deze fuut rode 'led-lamp' ogen, een sierlijke gele oorpluim en roodbruine flanken die hem er exotisch uit doet zien. Je vindt ze niet zomaar in de slootjes, maar in de vennen van Nederlandse natuurgebieden. De geoorde fuut is kleiner dan de gewone fuut.

Geoorde fuut © WillemdeWolf

Gewone fuut © Frans Hettema