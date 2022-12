DNB: risico’s voor banken door vervuilende bedrijven neemt toe

Ook de omschakeling van energieopwekking op basis van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare bronnen gaat nog te traag. Daarnaast neemt de oliewinning door bedrijven in de kredietportefeuille van banken de komende jaren juist toe, terwijl een afname noodzakelijk is. Alleen de bedrijven actief zijn in de gaswinning passen zich sneller aan dan het transitiescenario voorschrijft.