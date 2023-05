DNA-onderzoek naar het menu van de drieteenstrandloper

Er is gekeken wat de drieteentjes eten in het najaar in het waddengebied. Uit de analyse kwam dat er overweldigend veel garnalen en krab in de uitwerpselen zat. En dat blijkt ook overeen te komen met de observaties die gedaan zijn. Dit is vrij opmerkelijk omdat hun menu veel veelzijdiger is in andere overwinteringsgebieden, zoals de Noordzeekust. Daarnaast is er bij de waddenkust ook ander voedsel voorradig, toch bestaat meer dan 90 procent van hun voedsel uit garnalen en krab. Waarom dit zo gebeurd, is nog niet duidelijk.