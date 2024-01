Dit jaar meer ooievaars geteld, waarschijnlijk door de kou

De woordvoerder vond het opvallend dat ooievaars dit jaar vaker in groepen werden gezien. Ook dat heeft, vermoedt ze, met de vorst te maken. "Het leek alsof ze elkaar inseinden waar voedsel te vinden was."

Deelnemers konden hun waarnemingen per e-mail of telefonisch doorgeven, of op de website waarneming.nl. Bij de telling van vorig jaar werden verspreid over het hele land door 810 mensen 915 verschillende ooievaars gemeld.