'Discussie exportkredietverzekering leidt tot afzwakken klimaatmaatregelen'

Vandaag staat de behandeling van de Glasgow verklaring over het stopzetten van de exportkredietverzekering voor fossiele projecten op de agenda van de Tweede Kamer. Op de valreep besloot het kabinet tijdens de klimaatconferentie in Glasgow van 2021 eind 2022 met de toezegging exportkredieten voor fossiele projecten te stoppen. Nu liggen er plannen om die toezegging af te zwakken. De Tweede Kamer discussieert daar vandaag over.