Dioxine in weilanden na brand Nieuws • 19-05-2009 • leestijd 1 minuten • bewaren

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een verhoogde concentratie dioxine aangetroffen in het gebied rond een metaalverwerkingsbedrijf in Coevorden dat vorige week woensdag afbrandde. Dat meldde de gemeente Coevorden maandag.

Vier boerenbedrijven in het gebied houden hun vee voorlopig binnen en slaan het gras dat na de brand is gemaaid apart op, aldus een woordvoerster van gemeente. Volgens haar is er geen gevaar voor de volksgezondheid. Het RIVM heeft het onderzoek nog niet afgerond.

Bron: ANP