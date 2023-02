Dilemma: steenmarter bestrijden voor de grutto

Het is een lastige kwestie: Welk dier wordt beschermd? De grutto of de steenmarter? Voor de rechter in Friesland is dit al een tijd een veelbesproken onderwerp. Het gaat namelijk niet goed met de grutto in Nederland en op de Friese weidegebieden wordt de vogel steeds minder vaak waargenomen.

Dit is niet de eerste keer dat de discussie ter sprake komt. Afgelopen december werd door de Friese Gedeputeerde Staten het besluit genomen om 429 steenmarters af te laten maken. Hier werd bezwaar op gemaakt en deze maatregelen zijn vervolgens verlaagd naar 200.

Dit gebeurde omdat de rechter tot de conclusie kwam dat er onzekerheid was over of het bestrijden van de steenmarter een positief effect zou hebben op de gruttopopulatie. Daarbij gaf de voorzieningenrechter aan zowel belang te hebben bij de stand van de grutto als de steenmarter.

Grutto © Gina Heynze

Bescherming

Beide dieren zijn namelijk beschermd onder de wet van de Natuurbescherming. Dit houdt in dat het strafbaar is om ze te vangen of te doden. Nu wordt hier een uitzondering gemaakt, omdat het aantal grutto's in Nederland sterk afneemt. Dit heeft verschillende redenen, maar de voornaamste oorzaak is volgens de Vogelbescherming de intensieve melkveehouderij.

Bloemen en kruiden hebben plaatsgemaakt voor snelgroeiend eiwitrijk gras als voedsel voor koeien, met veel te weinig insecten voor de jongen en een te laag waterpeil. En het gras wordt al gemaaid voor de kuikens kunnen vliegen, aldus de Vogelbescherming.

Predatie

Roofdieren zijn ook een onderdeel van het afnemen van de grutto. Niet alleen de steenmarter, maar ook buizerds, vossen, hermelijnen, wezels en de gewone kat, vormen een bedreiging voor het nestsucces van de weidevogel.

Hoe nu verder?

Er is opnieuw bezwaar gemaakt tegen de laatste uitspraak van de Friese rechter. Er wordt op dit moment besproken, wat hiermee gedaan zal worden. Een partij die bezwaar maakt is de marterstichting. In de uitzending van 26 februari gaat ecoloog Edo van Uchelen, actief bij de marterstichting, in gesprek met Henk Minkes. Henk Minkes is waarnemend voorzitter van de commissie broedzorg bij de Bond Friese Vogelwachten. We bespreken beide kanten van het verhaal en proberen een middenweg te zoeken voor deze kwestie.