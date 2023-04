Dijkonderhoud wordt steeds complexer door nieuwe regelgeving

Een andere duurzame oplossing die hij voorstelt is het gebruik van gebiedseigen grond bij dijkversterkingen, zoals bij het project in Ooijen-Wanssum in Limburg. "Hoewel deze aanpak vertragend kan werken, heeft het project veel goodwill gekweekt bij de directe omgeving. Gebiedsontwikkeling en dijkversterking kunnen goed hand in hand gaan."