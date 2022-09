Dier&Recht vraagt om verbod op drafwedstrijden wegens dierenleed

Harddraverijen zijn racewedstrijden waarbij paarden in draf een karretje met een rijder voorttrekken. Volgens Dier&Recht gebruiken de berijders omstreden dwangmiddelen om de paarden te laten gehoorzamen. "Zweepslagen jagen de dieren op. Oordoppen en oogkleppen belemmeren de zintuigen. Riemen om de benen, de neus en het hoofd beperken de bewegingsvrijheid. Twee metalen bitten in de mond trekken aan de mondhoeken en zetten druk op gehemelte en tandvlees. De tong wordt met een pantykousje strak vastgebonden aan de onderkaak", zo constateerde de dierenwelzijnsorganisatie.

De tong is grijs doordat het pantykousje de bloedtoevoer afknelt. De opzetteugel aan het opzetbit dwingt het paard zijn hoofd omhoog te houden. Ook ligt er een ketting in de mond. En een groo

Het pantykousje zit twee of drie keer om de tong gedraaid en is vastgeknoopt aan de onderkaak. Om het bit zit een draad gewikkeld. Een rijder verwondt hiermee gemakkelijk de mondhoeken van he © Dier&Recht

Verboden

De drafsport is volgens de dierenclub niet aangesloten bij de landelijke paardensportbond KNHS. Veel van de dwangmiddelen - zoals de opzetteugel, oordoppen, het vastbinden van staart en tong - zijn verboden in paardensportdisciplines die wel zijn aangesloten bij de KNHS. Opnames laten volgens Dier&Recht zien dat de paarden zichtbaar stress en pijn hebben.

Elitaire club

Sarah Pesie van Dier&Recht: "De drafsport wordt in stand gehouden door een klein elitair clubje dat het leuk vindt om te gokken op deze wedstrijden. Er is bijna elk weekend wel ergens een drafwedstrijd. Het is hoog tijd dat er een einde wordt gemaakt aan deze achterhaalde vorm van vermaak."

© Dier&Recht

Reactie

Voorzitter Paul Mulder van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport (SNDR) stelt verbaasd te zijn over de aanklachten en gaat graag in gesprek met Dier&Recht. "Wij zien de paarden als onze atleten en die worden dus als topatleten verzorgd. De laatste jaren zijn er veel maatregelen genomen. Er geldt een ethische code over het omgaan met paarden, het gebruik van hulpmiddelen - zoals de zweep - is erg ingeperkt. Verder conformeren we ons aan de gedragsregels uit de totale hippische sector en maken deel uit van de Sectorraad Paarden."

De SNDR is verantwoordelijk voor alle draverijen en rennen in ons land. Dat zijn er tussen de 750 en 800 per jaar, met name op de banen Duindigt, Wolvega en Alkmaar.