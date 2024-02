Dier&Recht: kalfjes op transport krijgen te weinig rust, melk en voer

"Als ze zo lang hebben gereisd, komen de kalfjes vaak met een snotneus en diarree aan in Frankrijk", zegt directeur Frederieke Schouten van Dier&Recht, die voorheen lang als veearts werkte. "Tijdens het transport en in de eerste weken van aankomst gaan veel kalveren dood." Ze noemt dit een "volstrekt dieronwaardig systeem".

Dier&Recht heeft zich daarom afgevraagd wie het meest van dit systeem profiteert. "Dat is Van Drie", zegt Schouten. "Ondertussen is Van Drie een van de rijkste families in Nederland en de grootste importeur van Ierse kalfjes. Daar verdienen ze miljarden mee." De dierenrechtenorganisatie vond het dus tijd om het bedrijf civiel aansprakelijk te stellen. De VanDrie Group zei zich van commentaar of reactie te onthouden zolang de zaak onder de rechter is.