Dier&Recht en Agractie opnieuw voor de rechter over ‘zuivel veroorzaakt dierenleed’-poster

Directeur van Dier&Recht Frederieke Schouten zegt: “De realiteit voor kalfjes uit de zuivelindustrie is mijlenver verwijderd van het onschuldige beeld dat consumenten hebben van zuivel. Pasgeboren kalfjes worden weggehaald bij hun moeder en staan wekenlang alleen in een box. Dat veroorzaakt tal van psychische en fysieke problemen: moederloze kalfjes zijn vaker ziek en lopen een groter risico om vroeg te sterven. Koeien worden elk jaar kunstmatig zwanger gemaakt om hun melkproductie op gang te houden, maar deze zoogdieren mogen nooit een moeder voor zijn voor hun kalf. Het is volgens ons volstrekt vanzelfsprekend dat dit leed veroorzaakt. Het is bizar dat een dierenrechtenorganisatie dit niet zou mogen benoemen.”

Dier&Recht wordt bijgestaan door Walden Grene advocaten. Advocaten Berber Brouwer en Benjamin van Werven: "Het verbod dat in de eerdere uitspraken is opgelegd aan Dier&Recht, heeft ons in verschillende opzichten verbaasd en is naar onze mening juridisch onacceptabel. Een dierenrechtenorganisatie moet op deze manier kritiek kunnen geven op de omgang met dieren in de zuivelindustrie. Ook als de achterban van Agractie het daar niet mee eens is.”