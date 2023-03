Dierenwelzijnsorganisaties fel gekant tegen octopuskwekerij

De organisaties vragen de plaatselijke autoriteiten de kwekerij in Las Palmas te verhinderen en de EU een verbod op octopuskweek in te stellen. "Iedereen die de met een Oscar bekroonde film My octopus teacher heeft gezien, weet wat een intelligente, nieuwsgierige en fascinerende dieren octopussen zijn. Opsluiting in een kale, massale kwekerij is een horrorscenario voor deze dieren", voegt CIWF Nederland toe. Genoemde film werd in 2020 in Zuid-Afrika gemaakt voor Netflix.