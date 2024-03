Dierenvoedselbos als compensatie voor de verloren natuur

In eerste instantie wilde Icke het plan financieren uit haar eigen goededoelenstichting , maar dat bleek niet nodig. "De gemeente Leiden stelde de grond beschikbaar en de provincie moest sowieso compenseren voor de verloren natuur, dus die wilde dat wel doen met dit dierenvoedselbos. Het waterschap bleek ook een subsidiepotje te hebben voor de natuurvriendelijke oever die we langs de sloot hebben gemaakt. En het gereedschap voor de vrijwilligers die het onderhoud gaan doen is gesubsidieerd door het Fonds 1818."

Icke hoopt dat het Leidse dierenvoedselbos-in-wording veel navolging gaat krijgen in het land. "Iedereen die vergelijkbare plannen heeft mag contact met mij opnemen om over onze ervaringen te horen. Hoe meer mensen dit plan kopiëren, hoe beter. Dan kunnen we eindelijk eens iets terugdoen voor de natuur. We nemen al genoeg af."