Dierenorganisaties doen aangifte dierenmishandeling studenten

Comité Dierennoodhulp, Dierenambulance Groningen en Ganzenbescherming Nederland hebben vanmorgen aangifte gedaan van dierenmishandeling van twee ganzen door studenten van een studentenhuis van Vindicat in de binnenstad van Groningen. Op zaterdag 11 maart 2023 zijn door twee ambulance-medewerkers van Dierenambulance Groningen twee ganzen uit een soort van open kledingkast van een studentenhuis in de binnenstad van Groningen gehaald. Het gaat om een huis van studentenvereniging Vindicat.

Op de regionale website van Groningen zag de dierenambulance zaterdag 11 maart een foto van een gans voor het raam in het studentenhuis. Op de achtergrond was een omgekeerd hakenkruis zichtbaar. De dierenambulance is gelijk naar het bewuste pand gegaan. De ganzen die de dierenambulance daar aantrof waren doodsbang en erg gestrest. Ze verstopten zich in een klein hoekje van de open kledingkast. De staartveren waren kapot. In de studentenkamer waar de ganzen verbleven waren twee studenten ter plaatse die betrokken waren hierbij.