Dierenorganisatie waarschuwt voor illegale slacht bij Offerfeest Nieuws • 16-07-2021

© Fotograaf: vroegop

Comité Dierennoodhulp roept mensen op om vanaf komend weekend alert te zijn en goed om zich heen te kijken naar mogelijk illegale onverdoofde slachtingen van dieren om als offer te dienen. Maandagavond begint het islamitische Offerfeest, dat eindigt op vrijdag 23 juli.



"Zien mensen levende of dode schapen of geiten in een huis, een schuurtje of andere plek waar normaliter deze dieren zich niet bevinden, bel dan gelijk de politie via 144. Het zelf onverdoofd slachten van schapen, geiten en runderen is verboden, maar gebeurt helaas nog altijd", aldus de dierenrechtenorganisatie. Alertheid en optreden van mensen kan ervoor zorgen dat de dieren nog op tijd gered worden en naar een opvang gebracht kunnen worden.

Halal

Comité Dierennoodhulp heeft, net als vorig jaar, afspraken gemaakt met de NVWA en de politie om offerdieren zoals schapen en geiten te mogen opvangen. De organisatie is voor de NVWA en de politie in de offerfeestperiode 24 uur per dag telefonisch bereikbaar.



Volgende week worden in korte tijd veel schapen, geiten en runderen halal geslacht, wat inhoudt dat de keel van het dier zonder verdoving wordt doorgesneden, zodat het doodbloedt.