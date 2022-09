Dierenleed door oorlog in Oekraïne

Naast heel veel menselijk leed, heeft de oorlog in Oekraïne ook dierenleed veroorzaakt. Tienduizenden huisdieren zijn achtergelaten door hun gevluchte baasjes. Om te onderzoeken welke hulp er voor deze dieren nodig is, vertrokken op 14 september Nederlandse dierenbeschermers naar Oekraïne. Een van hen is Karen Soeters van dierenbeschermingsorganisatie House of Animals. Zij keerde deze week terug.