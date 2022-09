Dierenbeschermingsorganisaties roepen op: stop met exotenbeurzen

Sanne Kuijpers, campagnemanager Wilde dieren bij World Animal Protection Nederland vertelt: ‘Op de beurzen afgelopen maanden zagen we weer opgepropte slangen, gestreste hagedissen en varanen in plastic bakken. We zagen stuk voor stuk prachtige dieren, maar we moeten ons realiseren dat het gaat om wilde dieren die in het wild horen, en niet in een bamibakje op een Nederlandse beurs. De dieren ervaarden duidelijk stress, werden voortdurend opgepakt en verplaatst, worden extreem beperkt in hun bewegingsruimte, hebben geen schuilmogelijkheden en krijgen tape om hun bek om te voorkomen dat ze bijten. Kortom, beurzen met wilde dieren zijn ronduit dieronvriendelijk en er moet een eind aan komen.’