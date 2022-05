Dierenbescherming vangt jaarlijks 3400 kittens op

De Dierenbescherming begint een campagne om aandacht te vragen voor duizenden kittens die jaarlijks worden gedumpt in Nederland. "Ze worden op straat gevonden, op industrieterreinen, in doosjes in vuilnisbakken, sommigen zijn maar een paar uur oud", aldus de Dierenbescherming.

Jaarlijks vangt de Dierenbescherming 3400 kittens op. Het merendeel komt in de zomer binnen. “De dieren worden achteloos achtergelaten in dichtgeplakte dozen of vuilcontainers. Ze worden afgestaan of zwervend aangetroffen”, aldus de Dierenbescherming.