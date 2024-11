Dierenbescherming: snel praten over nieuwe invulling dierenpolitie

Meldnummer Dales stelt vast dat ook het meldnummer voor dierenleed 144 gewoon in de lucht blijft. "Dat betekent dat de samenwerking tussen de Dierenbescherming en de politie onverkort blijft voortbestaan". De inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming zijn betrokken bij de opleiding van agenten en ondersteunen agenten in de dagelijkse praktijk.

Motie De Dierenbescherming constateert tevreden dat de politie wetgeving op het gebied van dierenwelzijn blijft handhaven. De Dierenbescherming had hier donderdag in een paginagrote advertentie in de landelijke kranten om gevraagd. Een aangenomen motie van D66 en PvdA regelt dat de politie met vijfhonderd man aandacht zal blijven schenken aan de bestrijding van dierenmishandeling.

Advertentie

Om te voorkomen dat politici in het heetst van de strijd de stekker uit de dierenpolitie zou trekken, vroeg de Dierenbescherming onder de kop "Je kunt niet alles terugdraaien" in een advertentie in de grote ochtend- en avondkranten om niet het kind met het badwater weg te gooien. "Roepen dat de Dierenpolitie naar huis mag, is een realiteit van dit politieke moment", staat in de advertentie. "Maar je kunt niet alles terugdraaien. Nederland heeft wetten, en die wetten moeten gehandhaafd. Juist dát is met de Dierenpolitie nu goed geregeld."

Bron: ANP