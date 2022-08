Dierenbescherming: konijnen in natuur vrijlaten is doodvonnis

In de hoop de druk iets te verlichten, wordt in de opvang in Amersfoort aan het einde van deze maand een zogeheten First Dates Rabbits georganiseerd, gebaseerd op het datingprogramma First Dates. De bedoeling is dat mensen die thuis een eenzaam konijn hebben met hun dier langskomen zodat hij of zij voorgesteld kan worden aan de vrijgezelle konijnen in de opvang. "Dan is het hopen dat Cupido raak schiet", zegt de woordvoerder. Als mensen naar huis gaan met twee konijnen, worden volgens de Dierenbescherming twee vliegen in één klap geslagen. "Konijnen zijn namelijk sociale dieren die een partner nodig hebben om gelukkig te zijn."