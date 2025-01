Dierenbescherming houdt Vergeten Dierendag

Passanten kunnen bij bushokjes en stations dan oog in oog komen te staan met posters van de gedumpte kat Jip, proefkonijn Wolletje, de dode en doorgefokte hond Bram, of Paco, de exotische maar illegaal verhandelde papegaai.

Ook de internetsite van de dierenbeschermers staat in het teken van vergeten dieren. Dieren als de bijna 600.000 die jaarlijks worden gebruikt voor dierproeven, de kat die in het asiel belandt omdat hij niet meer past bij de kleur van het nieuwe bankstel, in beslag genomen exotische dieren die nu in opvangcentra hun dagen slijten, de bijna vijftien miljoen vleeskuikens die sterven voordat ze kunnen worden geslacht en de vijf miljoen biggen die uit Nederland op transport naar elders gaan.

De Landelijke Inspectie Dierenbescherming onderzoekt elk jaar ruim achtduizend meldingen, waarvan de meeste betrekking hebben op honden die niet goed worden verzorgd. In 15 procent van de gevallen gaat het om 'wrede mishandeling'. Ook de proefdieren die na een test in leven worden gehouden (55.000 per jaar) worden nu niet vergeten, net als de meer dan 400.000 dieren die in voorraad worden gehouden voor een proef maar uiteindelijk worden gedood omdat ze toch niet geschikt blijken. Daar is ook nog de verspilling van tussen de 20.000 en 50.000 dieren die na een proef worden gedood.

Opgehokt of doorgefokt. Genummerd of genegeerd. De dierenbescherming denkt aan deze dieren, is de boodschap op de internetsite die voor deze gelegenheid volledig in hun teken staat. Vrijwilligers collecteren komende tijd om geld in te zamelen bij voor het werk van de Dierenbescherming. ,,Vroeger was er bijvoorbeeld een zomerpiek, nu zitten de asiels het gehele jaar propvol katten. De overheid vergoedt twee weken van de opvang, maar wie betaalt de rest?''

Bron: ANP