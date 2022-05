Dierenbeschermers eisen vervolging wegens vangen van dassenfamilie

Bij het vangen van de dieren is volgens de natuurbeschermers veel fout gegaan. "In de kou, hartje winter, in de voor dassen kwetsbare periode, werden de Roermondse dassen opgesloten middels een ingegraven raster met vangkooien", aldus de Zoogdierwerkgroep van natuurorganisatie IVN in Roermond. "Ze kregen geen geschikt eten of drinken. Ze probeerden mede daarom zich wanhopig uit te graven, op zoek naar eten.”