'Dierenambulance moeten ook uitrijden voor een gedumpte haan'

"Dat dierenambulances niet willen rijden voor deze in nood verkerende dieren past niet", is te lezen in een brandbrief aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam. De gemeente Rotterdam geeft volgens de klagers "deze opvang en dierenambulances flink subsidie, terwijl ze slecht met deze dieren omgaan".

Zeven verontwaardigde dierenorganisaties willen graag weten waarom de dierenambulance in Rotterdam zich niet heeft bekommerd om een gedumpte haan. Afgelopen vrijdag is de haan door iemand achtergelaten in de kamer van een hotel aan de Westersingel in Rotterdam.

In de brief vragen ze Rotterdam om dringend de wettelijke zorgplicht voor zwerfdieren na te komen. Volgens de organisaties staat in het Burgerlijk Wetboek dat de gemeente daar verantwoordelijk voor is en dat het welzijn van de dieren voorop moet staan.

Gedumpte kippen

De haan in het hotel, waar de dierenambulance niet voor wilde rijden en waar geen opvang in Rotterdam voor was te vinden, is "de welbekende druppel die de emmer deed overlopen" voor de dierenbelangenorganisaties. "In het afgelopen jaar hebben zowel Comité Dierennoodhulp als Red een Legkip en Zwerfkip & Zo de inwoners van Rotterdam die zich bekommerden om gedumpte kuikens, hennen en hanen moeten helpen omdat de dierenambulance en de Dierenbescherming niet wilden helpen", schrijven ze.

De organisaties willen dat er snel een goede diervriendelijke oplossing voor de gedumpte kippen komt. Ze willen dat de gemeente Rotterdam het voorbeeld gaat volgen van de gemeente Amsterdam die al een aantal jaren een eigen opvang voor kippen heeft en waar ook de dierenambulance voor kippen rijdt.

Gebrek aan vrijwilligers

De haan is opgevangen door de organisatie Zwerfkip & Zo. De organisatie liet eerder al aan lokale media weten dat het dier het goed maakt. Een medewerkster van een van de dierenambulancediensten in Rotterdam laat weten dat een gebrek aan vrijwilligers een capaciteitstekort is. "Dat zorgt ervoor dat er bepaalde prioriteiten worden gesteld. We kunnen daarnaast ook pluimvee aan niemand kwijt om er verder voor te zorgen. Bij andere dieren is dat wel het geval."

De politie is nog op zoek naar de eigenaar van de haan. "We zouden graag in contact komen met deze persoon", zegt een woordvoerder. Naast de haan werd in de kamer een tas met spullen gevonden die zouden kunnen duiden op een rituele slachting.