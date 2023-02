Dieren komen slapend de winter door | Weetje

Insecten en koudbloedige dieren leggen hun lichaam minder drastisch stil - dit wordt de 'winterrust' genoemd. In deze rust worden dieren af en toe wakker worden om te eten, wat bijvoorbeeld de eekhoorn en de gaai doen. Voordat het koud wordt, zoeken deze dieren heel veel eten bij elkaar en bouwen ze veel vetreserves op.

Egel

De winterslaap van de egel begint in oktober/november en duurt tot april/mei. Egels houden hun winterslaap in een winternest, dat wordt gemaakt van droge bladeren. Meestal doen ze dit onder een heg, een stapel houtblokken of bijvoorbeeld onder een schuurtje. Het is niet zo dat egels aaneengesloten slapen. Soms worden ze wakker en veranderen ze zelfs van nest. In het voorjaar, als de nachttemperatuur stijgt en er weer voldoende voedsel is, ontwaken de egels.

Slapende egel © Fotograaf natasjajuist

Paling

Ook onder water wordt er geslapen in de winter. Palingen gaan niet in een echte winterslaap, maar doen het wel rustig aan. De paling graaft zich in en zoekt niet meer naar voedsel waardoor je hem dan ook niet meer kunt zien. Ze eten weinig en hun stofwisseling wordt langzamer, zodat ze minder energie verbruiken. Op de bodem liggen ze te rusten en wachten het voorjaar af. In Nederland verdwijnt hij vaak al rond november en zie je hem pas weer in maart terug.

Europese paling © Fotograaf Erling Svensen WWF

Wezel

De wezel, ook wel bekend als het kleinste roofdier van Europa, slaapt in de winter wel twintig uur per dag! Toch is een 'echte' winterslaap er niet bij voor de wezel. Dit dier moet elke dag eten om op gewicht te blijven. Maar als wezels eenmaal een woelmuis gevangen hebben, gaan ze snel terug naar bed. Het slapen doen ze niet aan een stuk door, ze zijn een paar keer per dag wakker. Dat doen ze in een oud konijnen-, ratten- of muizenhol, lekker warm bekleed met haren of veren.

Wezel © Fotograaf jansweijer

Kikker

Kikkers kruipen voor de winterslaap weg in een kuiltje of verlaten holletje van een ander dier of op de bodem van vijvers of sloten. Ze moeten ervoor zorgen dat het een vochtige plek is, anders drogen ze uit. Ze verstijven tijdens hun winterslaap, doordat de beestjes koudbloedig zijn. De lichaamstemperatuur van kikkers is volledig afhankelijk van de temperatuur in hun omgeving. De huid van amfibieën is zo dun dat er zuurstofopname door kan plaatsvinden. Hun hart klop heel langzaam en de ademhaling staat nagenoeg stil. De winterslaap wordt niet alleen door een inwendige “biologische klok” geregeld, het kan ook korter of langer duren, afhankelijk van de temperatuur. Het kan zelfs tijdelijk worden onderbroken.

Bruine kikker © Fotograaf jvriens

Eekhoorn

Het dier dat ook helemaal geen winterslaap kent, is de eekhoorn. Bij regen, storm of sneeuw blijft hij hooguit enkele dagen in zijn nest. Met name in de herfst eten eekhoorns extra veel om vetreserves op te bouwen en leggen ze voedselvoorraden aan om de wintermaanden door te komen. Ze verblijven in de wintermaanden het liefst in een nest in een boom(holte), spelonk of hun zelfgebouwde, perfect geïsoleerde nest. Zo kan de temperatuur in een winternest tot 20°C hoger liggen dan de buitentemperatuur. In een speciaal deel van hun nestje, het hibernaculum, genieten ze van hun voedselvoorraad voor het geval ze wakker worden.

Rode eekhoorn © Fotograaf Geraldine Beks

Grote modderkruiper

De grote modderkruiper doet ook aan een soort winterslaap. Hij graaft zich in in dikke modderlagen op de bodem. Dat is echt hun specialiteit: omdat ze ook hun huid gebruiken om adem te halen, kunnen ze een tijdlang zonder stromend water. Ze kunnen zelfs met hun darmen ademhalen uit ingeslikte lucht!

De grote modderkruiper © Fotograaf Arthur de Bruin

Vlinders

Waar zijn alle vlinder ’s winters eigenlijk? Net als veel insecten laten ze zich niet zien, en overbruggen de winter in een onvolwassen levensstadium. Bijvoorbeeld als eitje, rups of pop. Zo’n pop zit in een stevig jasje, hangend aan een plant of op de grond tussen de bladeren. Maar op diezelfde plekken kun je ook soorten vinden die als volwassen vlinder overwinteren. De citroenvlinder en de gehakkelde aurelia bijvoorbeeld. De dagpauwoog en kleine vos zoeken liever een droog winterhol op. Geliefde plekken zijn schuurtjes en zolders, maar ook bunkers en kelders. Andere geschikte, droge plekken zijn konijnenholen.

Gehakkelde aurelia © Fotograaf Jacquelines

In deze tijd van het jaar kun je op de vreemdste plekken dieren in winterslaap vinden, vooral de egel. Belangrijk is om goed op te letten bij het wegruimen van dode bladeren en takken! Mocht je dieren verstoren tijdens de winterslaap, laat het beestje dan zo snel mogelijk weer met rust en dek hem toe. Ze zullen dan vanzelf opnieuw in winterslaap gaan.

Bron: Nature Today, Wikipedia, Onze Natuur, Land idee