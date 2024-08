Dieptepunt: drugsafval vermengd met mest uitgereden over akker

In Baarle-Nassau (Noord-Brabant) is op meerdere akkers mest vermengd met drugsafval uitgereden, meldt de politie donderdag. Drie verdachten zijn verhoord.

Eerder dit jaar kreeg de politie een anonieme tip over een mogelijk vervuilde akker in Baarle-Nassau. Omdat de politie vermoedde dat meerdere akkers verontreinigd waren, werden in samenwerking met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in mei monsters afgenomen op twintig akkers. Hieruit bleek dat drie van de akkers verontreinigd zijn met methamfetamine, ofwel afval van de drug crystal meth.