Dijken zijn de ideale nestplaats voor wilde bijen

Zandbijen bijvoorbeeld graven nesten in de dijk waar ze hun eitjes inleggen. De koekoeksbij houdt het nest in de gaten. Zodra de vrouwelijke zandbij even weg is, legt de koekoeksbij haar eitjes in datzelfde nest en vliegt snel weg. Zo kan de larve van de koekoeksbij meeliften op de voedselvoorraad van zijn gastheer, of gastdame eigenlijk.