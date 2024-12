Dichtwater: Vogel X

bijzonder nieuws vandaag, speciaal voor onze vogelaars

’t gaat om een klein wonder, t voelt bijna bovenaards

ergens ver weg bij Hawaï is iets heel erg leuks gebeurd

het eiland Midway werd daar plotsklaps opgefleurd

en het betreft dit keer geen vroege vogel maar een hele late bird

een ouwe tang welteverstaan, máár zij is nog niet afgekeurd

sterker nog ze leeft er flink op los, deze Laysan-albatros

en nee zij doet zich niet tegoed aan Malboro’s of Calvados

zij is niet hedonistisch in díe zin, dat vindt ze ietwat primitief

maar zij is wel, nog steeds, op hoge leeftijd, in de slaapkamer actief

deze albatros, ik noem haar even Vogel X, legde onlangs dus een ei

‘ja dus?’ hoor ik u al denken

dus, ik zal er niet langer omheen roteren, de hete of nu lauwe brei:

Vogel X, dames, heren: 74 jaar is zij

en waar een albatros normaal een leven lang genesteld bij

één trouwe partner blijft, versleet zij al een man of vijf

ze legde al zo’n zestig eitjes - nu kom ik met de feitjes - en voedde dertig kuikens op

tot grote albatrossen, inktvisjagers in de dop

Vogel X’ ei zette aardig wat op poten

onderzoekers vielen bijna uit hun boten, apparatuur die sloeg op tilt

zij vestigt namelijk een nieuw record en is de oudste vogel die een ei legt in het wild

belangrijker: de oude vrijster en haar vriend maken het uitstekend

en broeden samen op het ei, ze is wel oud, niet ouderwets

dus voor die kleine zorgen hoort er ook voor manlief gewoon bij

dat het ei echt uitkomt is trouwens volgens onderzoekers nog niet zo evident

die schatten dat op een kans van slechts 70 procent

ik duim in elk geval bij deze dat ie ’t haalt, de kleine spruit

en dat ie ooit als volgroeide volwassen sterke albatros

met moeder als zijn rots in branding

met haar zegen, zorg en trots

de lucht en zee beroeren kan

de vleugels uit en trossen los