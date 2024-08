Dichtwater: De effecten van een slakkenplaag

de laatste weken laat de zon zich steeds meer stralend zien

en ik hoop vanuit mijn hele hart dat ie nog blijven wil, misschien

want het was en is een natte zomer, echt: het regende voor tien

en daar ben ik als moestuinder toch niet zo van gediend

die regen en die vochtigheid zorgt namelijk dat één tuinbewoner zich wel heel erg welkom voelt

het is niet de sprinkhaan, niet de krekel, ook niet de pad of paddenstoel

het is dat slijmerige beestje; soms een huisje op de rug

soms dakloos ofwel naakt en volgens velen niet zo vlug

dat laatste durf ik te betwisten

want hij vreet in moordend tempo heel mijn tuinbeplanting kaal

eerst ging ie onverschrokken met mijn zonnebloemen aan de haal

ik dacht: á la, als dat het is, dan plant ik er nog wel een paar

dan zijn m’n fruit en groentes misschien toch niet in gevaar

maar toen op zeker morgen na een natte regenbui

ik maakte voor inspectie braaf mijn rondes in de tuin

toen ik ‘m spotte, met mijn arendsoog, door ’t loof van de ajuin

op half 7 zat ie, verticaal, en hielp daar weer een plant aan puin

het was een slak, ja dames heren, vlak achter de courgette tak

‘ah f*k!’ riep ik, en normaal ben ik een lieve jongen, heel erg rustig, bijna mak

maar nu werd ik moordlustig

dit keer was mijn zelfbeheersing matig, zeg maar zwak,

en vergeef me mijn Egyptisch maar even wenste ik

dat meneer Slak zou vertrekken in een sarcofaag

da’s f*king vaag of slak-ing vaag, ik weet het

maar wat moet je met een slakkenplaag?

ik kreeg er spontaan hoge bloeddruk van en bovendien een zwakke maag

want als je komt aan mijn courgette, dan kom je echt ook wel aan mij

dan draai ik bijna door; een pirouette, God sta me bij

ik stond te tollen op m’n benen, maar ik heb mezelf beheerst

want als je van de dieren houdt, dan hou je van ze allemaal

dan maak je dus geen onderscheid, op soort, op vorm of op hun favoriete avondmaal

en als het dier in kwestie koers zet richting courgette, dan is dat was het is, á la

al ligt je moestuintje aan moes, al vind je slakken in de sla