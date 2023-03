Deze insecten maken kans op de titel 'Insect van het jaar'

Wordt het het goudoogje, de boskakkerlak of toch de beverkever? Naast de politieke keuze die we deze week moesten maken, is er alweer een nieuwe verkiezing geopend, namelijk die voor 'het insect van het jaar'. Voor de tweede keer op rij organiseren Naturalis, EIS kenniscentrum insecten en Taxon deze verkiezing. Aglaia Bouma, onderzoeker bij Naturalis, maakt bij ons de shortlist bekend.

Dit beestje heeft zijn naam niet mee. Het is een mug, maar hij steekt niet en lijkt op een klein vlindertje. Een mug die niet steekt en lijkt op een wollig vlindertje met waterafstotende haren. Je vindt ze vaak op de wc, maar ze zijn zeker niet vies! De larfjes eten organisch afval en kunnen dus juist vieze luchtjes verminderen.

Het goudoogje - ambassadeur: cabaretier Youp van ‘t Hek.

Goudoogje © Gaasvlieg: Aglaia Bouma, Youp van t Hek: Bob Bronshoff

Het goudoogje is een gaasvlieg. In de overwinteringsfase is dit insect bruin, maar in de lente krijgt hij een prachtige groene kleur. een geelbruine kleur naar groen. Hij dankt zijn naam aan de prachtige ogen, een soort gouden kerstballen. Als larve is het goudoogje een hongerig monstertje dat met sikkelvormige, holle kaken bladluizen leegzuigt. Als volwassen insect juist fragiel en elegant. Een insect vol tegenstellingen.

De beverkever - ambassadeur: hoogleraar didactiek van de informatica Feliene Hermans.

Beverkever © Kever: Stanislav Snall Felienne Hermans: Erik van t Woud

Het is een minuscule kever, en lijkt daarom op een vlo. Maar het is toch echt een kever: de beverkever. Hij leeft dan weer als een luis in de pels van de bever. Verder is dit insect vrij mysterieus, niemand weet wat hij eet. Zal de bever er last van hebben?

De boskakkerlak - ambassadeur: weerpresentator Reinier van den Berg.

Boskakkerlak © Boskakkerlak: Arnold Wijker, Reinier vd Berg: CarlaMantenFotografie

De boskakkerlak zal je in huis nooit tegenkomen, maar in het bos of op de hei is die erg algemeen. De vrouwtjes dragen hun eipakket met zich mee als een soort damestasje.

De gewone tweevleugel - ambassadeur: presentator Chazia Mourali.

De gewone tweevleugel © De gewone tweevleugel: Aglaia Bouma, Chazia Mourali: Wessel de Groot

Een elegante eendagsvlieg. Als jonkie een waternimf met golvende kieuwen en als volwassen insect een teer dier met sierlijke staartdraden. De mannetjes hebben maffe muffinogen. De vrouwtjes kunnen veel langer vliegen en hebben een bijzondere manier van eitjes leggen. De eitjes ontwikkelen zich namelijk in het lichaam van de gewone tweevleugel, terwijl de meeste insecten in een vroeger stadium hun eitjes afzetten om er vervolgens nooit meer naar om te kijken. Ze legt de eitjes in het water, waar ze meteen uitkomen.

Aandacht voor het insect

Iedereen kent wel de vlinder en de bij, maar het doel van deze verkiezing is juist om meer aandacht te genereren voor andere insecten die minder 'aaibaar' zijn. Elk insect heeft een ambassadeur, bekende en minder bekende Nederlanders die de insecten in het zonnetje moeten zetten. De winnaar wordt gekozen op 7 april.

Stemmen

Klik hier om te stemmen