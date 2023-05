Deze dieren smikkelen van een bloemetje | Fotoserie

Pimpelmezen hebben veel op hun menu staan: fruit, vet, vlees, pinda's, zonnebloemkernen. In broedtijd eten ze vooral insecten en hun larven, spinnen en andere geleedpotigen. In de winter eten ze ook veel zaden en pinda's (die ze vaak krijgen op voedertafels). In het voorjaar worden ook nectar en stuifmeel van bloesems gegeten, zoals te zien is op de foto!

© Sjani van Ophemert

Ree

De ree is een herbivoor. Het eet dus alleen planten. Denk hierbij aan bramen, twijgen, besjes, kruiden, bladeren en paddenstoelen. Omdat reeën veel planten eten, drinken ze niet veel. Het water uit de planten is meestal voldoende voor ze. Alleen wanneer het lang droog is gaan reeën op zoek naar water. In de winter, wanneer er niet genoeg kruidachtige planten zijn te vinden, knabbelen reeën aan houtachtige planten, zoals de bast van bomen.

© Otto Jelsma

Slakken

Slakken zorgen voor het opruimwerk in de natuur: ze eten eigenlijk alles, van dood organisch materiaal, overlevende planten, tot kleine diertjes. Ze houden vooral van kruidachtige vaste planten met lekker sappig blad, zoals de meeste hosta's. Verder vreten ze ook aan jong blad, jonge scheuten, kiemplanten en zachte vruchten van allerlei plantensoorten. Daarin raspen ze langwerpige gaten met hun rasptong. Daarbij zijn meestal ook slijmsporen zichtbaar.

De slak is vaak te spotten in je tuin als het lekker vochtig is buiten en er voldoende voedsel is in je tuin. En de plaatjes zijn schitterend!

© kanjer

© Noortje Russel

Haas

De haas kan natuurlijk niet ontbreken als ultieme knager. Deze heeft net een lekkere paardenbloem naar binnen gewerkt. Achter de grote bovensnijtanden hebben ze nog een paar stifttanden, waarmee ze bloemhoofdjes van paardenbloemen afbijten om zo bij de onrijpe zaden te kunnen. Afgebeten, net opgekomen wintergraan kan het werk van hazen zijn wanneer de beet schuin is. Wanneer hazen kruidachtige planten eten, blijft er een schuin en scherp snijvlak achter net alsof de stengel met een mes is afgesneden. Hazen knagen dwars op de lengterichting van een stam of een tak en eten zowel schors als bast.

Ze eten grassen in de winter en kruiden en akkerbouwproducten zoals graan, maïs, klaver en aardappelen in de zomer. Door hun knaaggedrag worden ze wel tot de 'kleine grazers' gerekend en hebben ze een grote invloed op de vegetatie.

© Elshout-Natuurfotografie

Halsbandparkiet

De halsbandparkiet is een alleseter. Het voedsel van de halsbandparkiet bestaat voornamelijk uit zaden, vruchten, pinda's en... bloemen! Ze smullen van het nectar die in de bloemen zit.

© Helma V

Wanneer halsbandparkieten gehouden worden, is het belangrijk om maagkiezen en grit te hebben bij de vogel. Dit is erg belangrijk voor de afbraak van de zaden in de maag. In het wild hebben ze daarvoor een andere tactiek...

