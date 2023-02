Dertien gemeenten schrijven brandbrief aan Eneco om hoge tarieven

De ondertekenaars van de brief, onder wie ook wethouders van Rotterdam, Diemen, Delft en Amersfoort, vrezen ook dat stadsverwarming aan populariteit inboet door de hoge tarieven. Dit terwijl gemeenten warmtenetten juist promoten als toekomstbestendig en duurzamer alternatief voor gasgestookte cv-installaties. "Laten we in gezamenlijkheid blijven werken aan de maatschappelijke waardering van stadswarmte, die zo hard nodig gaat zijn om tempo te maken in de warmtetransitie."