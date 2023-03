Derde soort reuzenpenisplant bloeit voor het eerst in Nederland

Amorphophallus gigas in bloei in de Hortus Botanicus in Leiden.

De derde soort reuzenpenisplant (Amorphophallus gigas) staat nu in bloei in de Hortus botanicus van Leiden. Het is de eerste keer dat deze speciale soort in Nederland in bloei te zien is. En niet één, maar twee exemplaren staan op dit moment tegelijkertijd in de knop.