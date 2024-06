Derde kraamkolonie ruige dwergvleermuis ooit in Nederland gevonden

“Om te voorkomen dat we iedere keer een individuele boom of laan moeten onderzoeken, hebben we gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak. Hierdoor hoeven we in de toekomst hopelijk niet iedere keer apart onderzoek te doen én krijgen we veel meer informatie over de aanwezige vleermuizen in meerdere buitenplaatsen. Dat is hard nodig, want de kwaliteit van de natuur staat onder druk en de vondst van deze kolonie toont aan hoe belangrijk oude structuurrijke bossen zijn voor de Nederlandse vleermuizen. We zijn daarom enorm blij met deze bijzondere vondst”.