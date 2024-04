Der Naturen Bloeme, natuur van de middeleeuwen

Der Naturen Bloeme bevat ook wijze lessen voor de lezers. Zo dicht hij over de kraai die zeer bezorgd is voor zijn jongen en die het broedende vrouwtje dag en nacht van voedsel voorziet: “Heren, leer om trouw voor uw vrouw te zorgen!” Mnl. Leert, ghi mannen, uwen vrouwen / te helpen met goeder trouwen! Of de hen die te grote brokken voedsel voor haar kuikens in stukjes hakt. “Precies zo zie je dat bij goede leermeesters: als hun leerlingen iets voor zich krijgen wat te moeilijk voor hen is, legt hun meester hun de woorden één voor één uit”.